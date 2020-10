Prima del suo ingresso a Live - Non è la D'Urso Marco Carta è stato sottoposto alla misurazione della temperatura che, a quanto pare, era alta.

Marco Carta avrebbe dovuto essere ospite a Live – Non è la D’Urso ma all’ultimo la sua ospitata all’interno nel programma è saltata perché il cantante presentava qualche linea di febbre.

Marco Carta ha la febbre: i dettagli

Barbara D’Urso ha fatto sapere che all’ultimo l’ospitata di Marco Carta a Live – Non è la D’Urso sarebbe saltata perché il cantante avrebbe avuto qualche linea di febbre.

Come previsto dal rigido regolamento imposto dagli studi televisivi onde evitare contagi, Carta è stato dunque rispedito a casa dove, per il momento, non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La conduttrice ha assicurato che probabilmente quello del cantante sarebbe stato un banale malanno stagionale, ma che per sicurezza è stato scelto di non far accedere comunque Carta allo studio tv (dove era stato invitato per parlare del recente coming out di Gabriel Garko).

A causa della pandemia in corso tutti coloro che si trovano a lavorare negli studi tv sono sottoposti costantemente a controlli e misure di sicurezza per evitare contagi. Alcuni programmi tv (come Uomini e Donne) hanno subito importanti modifiche, mentre molti personaggi vip hanno (come Emma Marrone) hanno fatto sapere di essere sottoposti al tampone prima di ogni puntata televisiva. A Ballando con le Stelle due concorrenti sono risultati positivi al virus, e per questo lo show – già rinviato in precedenza – era stato rimandato a fine settembre.