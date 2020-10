Matilde Brandi è al momento una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5: ma com'è cambiata la nota ballerina nel corso degli anni?

Matilde Brandi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5, condotto magistralmente da Alfonso Signorini dopo il grande successo della precedente edizione. Al fianco del noto giornalista ci sono quest’anno Antonella Elia e Pupo, mentre già all’interno della Casa si sono sviscerati interessanti gossip.

Molti dei protagonisti di questa quinta stagione del Gf dedicato ai Vip non sono più acerbi e tra loro stessa Brandi. La ballerina ha raggiunto raggiunto la bellezza di 51 anni, a dire il vero portati magnificamente. Ma come è cambiata la gieffina dagli inizi della sua carriera?

Nata nel 1969 a Roma, Matilde Brandi vanta ancora un forma fisica impeccabile, come del resto siamo sempre stati abituati a vederla. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avvenne dopo il diploma in balletto, a seguito del quale fu scelta come ballerina in “Club ’92”, programma con Gigi Proietti. Da allora, ossia all’incirca quando aveva 20 anni, la sua carriera è stata in continua ascesa. Capelli biondissimi, tonica e muscolosa, Matilde ha preso successivamente parte a molte altre trasmissioni televisive, come “Buona Domenica”, “Fantastico” e “Bellezza al bagno”.

Oggi è invece impegnata in una nuova sfida sul piccolo schermo: quella all’interno della Casa più spiata d’Italia.