Stefano Sala e Dasha contro Dayane Mello: “Bugiarda”

Volano coltelli tra Stefano Sala e Dayane Mello: la replica al vetriolo del modello contro la madre di sua figlia Sofia.

Stefano Sala e sua moglie, Dasha Dereviankina, si sono scagliati contro Dayane Mello, ex compagna del modello e concorrente al GF Vip. All’interno del reality show la Mello ha usato parole poco gentili nei confronti di Sala e dei suoi ex suoceri (che starebbero crescendo la loro figlia, Sofia).

Stefano Sala e Dasha contro Dayane

A quanto pare i rapporti tra Dayane Mello e Stefano Sala non sarebbero rose e fiori come i due avevano inizialmente lasciato intendere. Nella casa del GF Vip la modella si è lasciata sfuggire parole poco gentili nei confronti del padre di sua figlia e dei suoi ex suoceri, e Sala ha presto replicato insieme a sua moglie, Dasha Dereviankina. I due hanno un figlio piccolo, Damian, e insieme a loro vive anche la prima figlia avuta dal modello e Dayane, Sofia.

“I bambini sono qui, stanno bene e sono sempre stati bene. Perché grazie a Dio ci sono sempre stati i miei genitori che si sono fatti un c**o così per me mentre ero in giro a lavorare”, ha detto Stefano Sala, mentre Dasha gli ha dato man forte definendo la Mello una madre “bugiarda e instabile”, e affermando che finora non si sarebbe mai presa cura di sua figlia Sofia.

“Dice a tutti che è una brava mamma? Questa cosa fa ridere, lei non c’è mai! Dice che va a lavorare ma poi in realtà va in vacanza”, ha dichiarato Dasha Dereviankina. Dayane Mello verrà messa al corrente di quanto affermato dai due?