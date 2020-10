Arisa si mostra sui social con un viso pulito e acqua e sapone. Un inno all’amore verso noi stessi. “Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita”.

“Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri.”, così ha esordito la cantante Rosalba Pippa in arte Arisa. Un post il suo che può essere letto come un inno verso l’amore per noi stessi, un incoraggiamento ad accettarci per quello che siamo con pregi e difetti.

“Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro.”, si racconta Arisa. Il post termina infine con un messaggio molto forte, parlando di come il fatto di sentirci sbagliati possa in qualche modo “depotenziare il nostro valore”: “Siamo vita.

Amiamoci per quello che siamo”. Parole forti che però parlano molto di una cantante che iniziò la sua lunga carriera cantando una canzone il cui titolo è “Sincerità”.

Arisa, lo scatto senza trucco

Arisa si mostra con un viso completamente acqua e sapone e privo di trucco, taglio a caschetto e un volto sorridente. Una foto quella di Arisa che racconta molto di lei. “Negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente.

Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori”, ha scritto la cantante.

Ha poi parlato del grande valore degli affetti familiari. Persone che “pur non aderendo ai canoni del bello”, restituiscono molto in termini di amore e senza le quali Arisa non potrebbe fare a meno.

La cantante ha poi proseguito ricordando del periodo nel quale veniva presa in giro: “Quando portavo gli occhiali e il caschetto mi sentivo me stessa, ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permettevano di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico. Per non parlare del “ ci è o ci fa(?) ”che mi ha fatto sentire sbagliata fin dall’inizio della mia avventura”. Un problema che come poi ha scritto accomuna tutte le donne non solo nella vita sociale, ma anche sul lavoro.

Arisa: “Amiamoci per quello che siamo”

Risale ad Agosto un post particolarmente significativo che la cantante Arisa aveva diffuso su Instagram. La foto inquadrava i dettagli del suo corpo con indosso un bikini arancione: “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”, ha scritto.

Infine ha concluso con un inno ad accettarsi per quello che si è: “È ora di svegliarsi. Sentirci sbagliate ci rende ottime acquirenti. Depotenzia il nostro valore; ci divide e il mondo va a rotoli. Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita”.