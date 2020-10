Codacons contro il GF Vip: l’esposto per il televoto

Il Codacons ha presentato un esposto per chiedere che siano fatte le dovute verifiche sulla presunta votazione di massa per Adua Del Vesco.

Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Garante per le Comunicazioni dopo che numerosi utenti avrebbero segnalato dei voti in massa provenienti da profili spagnoli a favore di Adua Del Vesco.

Codacons contro GF Vip

Questa volta a finire nel mirino del Codacons è stato il Grande Fratello Vip.

Molti utenti infatti durante la puntata del 5 ottobre avrebbero segnalato il fatto che dei profili spagnoli avrebbero votato in massa la concorrente Adua Del Vesco. Nell’esposto presentato all’Agi il Codacons ha chiesto di verificare che non ci siano state irregolarità nella votazione (com’è noto infatti, il televoto può essere effettuato unicamente dai residenti italiani e da cittadini maggiorenni).

“Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco”, si legge nel comunicato dell’agenzia, e in effetti già nelle scorse ore in molti avevano segnalato la presunta “votazione di massa” attraverso i canali social.

Qualora dovessero esserci state davvero delle irregolarità Adua Del Vesco dovrà lasciare il programma? Qualora la vicenda dovesse trovare conferme si tratterebbe di un grave illecito anche verso i telespettatori, che “in buona fede” – si legge nel comunicato del Codacons – “hanno espresso la loro preferenza con il televoto”. Per sapere che piega prenderà la vicenda bisognerà attendere le dovute verifiche dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, ma intanto in rete la polemica non sembra placarsi.