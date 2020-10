Franceska Pepe pare essersi liberata dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5: lo sfogo della modella sui social

“Sono libera, finalmente! Non ce la facevo più a restare in quella gabbia di matti”. Così si è espressa Franceska Pepe subito dopo l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. La modella si è di fatto abbandonata a un duro sfogo su Instagram, dove ha lanciato delle pesanti invettive nei confronti dei suoi ormai ex coinquilini.

La giovane ha precisato che stare nella magione di Cinecittà era “troppo frustrante”. “La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me. Io non riesco a dire cazzate, a leccare i c**i, a mangiare la m***a solo per andare avanti. Devo dire quello che penso. Essere fuori da quella gabbia di pazzi è la cosa più bella del mondo”.

Siamo certi, ad ogni modo, che Franceska Pepe non passerà indimenticata. Nel mentre, proprio sul televoto che l’ha vista perdere contro Adua Del Vesco, è di queste ultime ore un’aspra polemica sorta sui social. Alcuni utenti hanno infatti notato che sono arrivati molti voti dalla Spagna in favore dell’attrice siciliana, ma il regolamento del reality di Mediaset prevede che a votare siano solo i maggiorenni residenti sul territorio italiano.