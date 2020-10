Dopo l'evidente raffreddamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, l’ex Velino ha deciso di rispettare i limiti imposti dalla showgirl

La liaison tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha avuto una battuta d’arresto evidente a tutti. La showgirl ha infatti frenato l’irruenza dell’ex Velino dopo averlo sentito svelare a Matilde Brandi una confessione piuttosto intima che li riguarda.

Ferita da tale inaspettata esternazione, l’ex moglie di Flavio Briatore ha pertanto “tirato il freno”.

Pierpaolo rispetta i tempi di Elisabetta

Confidandosi con Andrea Zelletta nel corso della settimana, la Gregoraci ha precisato che tra lei e Pierpaolo non c’è nulla. È un cucciolotto, non si rende conto”, ha ammesso ancora Elisabetta, sottolineando infine di averlo perdonato e di averci messo una pietra sopra. Al momento, ad ogni modo, la showgirl pare troppo distratta per riprendere il flirt con l’ex tronista.

Lui ha però esplicitato di capire l’attuale stato d’animo della bella calabrese: “Voglio continuare a rispettare i paletti che Elisabetta mi ha imposto”. La passione si riaccenderà nei giorni a venire?