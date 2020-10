Gf Vip, Francesco Oppini frena Dayane Mello: “Amo Cristina”.

Uno dei protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 5 ottobre 2020, è stato Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, infatti, è stato coinvolto in una presunta laison con Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana, infatti, pare avere un debole per il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, ex comico dei Gatti di Vicolo Miracoli.

La concorrente, però, non ha fatto i conti con un terzo incomodo. Fuori dalla casa di Cinecittà, infatti, Francesco è felicemente fidanzato con Cristina. Proprio la mamma di lui, Alba, ci ha tenuto a precisarlo sul suo account Instagram, mettendo così a tacere ogni possibile fraintendimento. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini, ha mostrato un biglietto che Francesco ha dato proprio alla bella Dayane.

Le parole di Francesco Oppini

Sul bigliettino c’era scritto: “Ti voglio bene”.

Per qualche secondo c’è stato il panico sulla faccia del giovane Oppini. Nonostante ciò, però, ha cercato di giustificare questo gesto in modo molto preciso. “C’era scritto ne parliamo quando usciamo, ma sulla reazione con il beauty a Franceska. Ho sviluppato un bisogno di contatto dopo il lockdown”. Oppini ha poi ribadito la sua fedeltà a Cristina: “So quanto la mia ragazza è sensibile e se ho sbagliato chiedo scusa a lei, non ad altri”.

Uscito dal confessionale, ha poi continuato: “La mia ragazza è una persona diversa da tutto ciò che c’è in giro”. Dayane, dal canto suo, sembra non essere tanto disposta a mollare così Francesco. Resta da capire cosa succederà nel corso delle prossime settimane.