Matilde Brandi ha rivelato il vero motivo che l'ha portata a litigare furiosamente con Tommaso Zorzi durante l'ultima diretta del Gf Vip 5

Matilde Brandi è finora sempre apparsa pacata e disponibile nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Ogni volta pronta a portare la pace nei litigi degli altri suoi compagni, tuttavia nell’ultima diretta di lunedì 5 ottobre ha letteralmente perso le staffe.

La sua sfuriata si è rivolta nella fattispecie contro Tommaso Zorzi, dopo averlo sentito pronunciare una una battutaccia nei confronti di Adua Del Vesco.

In realtà, pare che sotto allo sbrocco della ballerina romana ci sia stato dell’altro.

Durante la pubblicità, Matilde ha infatti continuato a scontrarsi con il rampollo milanese. In sostanza, lo ha accusato di aver dato della lesbica ad Adua, in combutta con Maria Teresa Ruta. I due incriminati si sono subito difesi, replicando di non aver mai pronunciato quella parola. Anche Maria Teresa ha peraltro confermato la versione dell’influencer. La presentatrice ha infatti precisato di aver parlato di Beautiful riferendosi alle recenti vicende dell’attrice che sembrano essere una vera e propria telenovela.