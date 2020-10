Tina Cipollari ha svelato che le è stato proposto di prendere parte a L'Isola dei Famosi, e ha rivelato anche quale sarebbe stata la sua risposta.

L’opinionista vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha svelato che in passato le sarebbe stato proposto di prendere parte all’Isola dei Famosi. Tina ha anche spiegato perché non avrebbe accettato (né accetterebbe tuttora) di prendervi parte.

Isola dei Famosi: Tina Cipollari

In tanti hanno sperato di vedere Tina Cipollari anche in qualche reality show oltreché nello studio di Uomini e Donne. In passato l’opinionista ha preso parte a Pechino Express, ma a parte quello ha assicurato che non prenderebbe parte ad altri show televisivi e che per lei Uomini e Donne resta una sorta di famiglia. Tina ha anche svelato che un’offerta per partecipare a L’Isola dei Famosi le sarebbe stata fatta, ma che lei avrebbe rifiutato:

“Ho accettato di fare Pechino Express (nel 2016 ndr.) perché si si svolgeva d’estate ma era una cosa diversa dai soliti reality, non potrei mai fare un Grande Fratello rinchiusa con altra gente senza fare nulla, non farei nemmeno l’Isola anche se mi è stato proposta, non perché nono sono una che si adatta, ma poi vai lì a morire di fame, no no proprio no! La verità? È che sono anche un po’ pigra, sto bene dove sto”, ha confessato.

In tanti avrebbero voluto vederla nel nuova edizione del reality show, rimandata al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Per il momento ancora non è chiaro chi prenderà il posto dell’ultima conduttrice dell’Isola, Alessia Marcuzzi, ma c’è chi protende per Belen Rodriguez o Ilary Blasi. Sarà vero?