Lucia Pavan, che fine ha fatto la prima tronista di UeD?

Lucia Pavan è stata la prima tronista di Uomini e Donne. Dopo la partecipazione al famoso dating show di Maria De Filippi si è completamente allontanata dal mondo dello spettacolo, e oggi ha finalmente trovato la felicità.

Lucia Pavan oggi: i dettagli

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne (conclusasi con un secco “no” al momento della scelta da parte di Costantino Vitagliano) Lucia Pavan è sparita dal mondo dei riflettori. Oggi è felicemente sposata e ha una bambina (nata nel 2014). Per quanto riguarda la sfera lavorativa Lucia Pavan lavora come imprenditrice nel campo della moda, ma ha preferito continuare la propria vita lontano dalla tv. Lucia Pavan ha rivelato di aver vissuto per anni anche all’estero: dall’Egitto è approdata a Miami per poi decidere di tornare in Italia, dove ha iniziato a lavorare in una boutique d’alta moda.

I suoi sogni si sono realizzati quando ha incontrato l’uomo della sua vita, con cui ha avuto sua figlia Isabella. “È esattamente l’uomo che sognavo di avere al mio fianco fin da quando si Immagina che il principe azzurro possa esistere. Oggi lo guardo esattamente con gli stessi occhi di allora e provo ogni giorno un sentimento più grande, se questo è possibile”, ha rivelato a proposito di suo marito.

Per quanto riguarda la sua partecipazione a Uomini e Donne Lucia Pavan ha rivelato di conservarne un ricordo commovente, nonostante il “no” di Costantino abbia rappresentato per lei un’incredibile umiliazione.

L’ex tronista ha anche rivelato di non aver mai rivisto quelle puntate del dating show.