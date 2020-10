Luciana Littizzetto, l’incidente: “Dovrò rioperarmi”

Dopo la terribile caduta del 2019 Luciana Littizzetto ha rivelato di doversi sottoporre a un nuovo intervento.

Dopo la rovinosa caduta dell’anno scorso Luciana Littizzetto ha annunciato che con tutte le probabilità dovrà operarsi di nuovo. A causa dell’incidente avuto in casa l’attrice non riuscirebbe a camminare bene.

Luciana Littizzetto: la nuova operazione

La stessa Luciana Littizzetto ha rivelato che, a causa della caduta avuta in casa nel 2019, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento.

“A occhio nudo sembra che cammini bene, ma non sono scioltissima. Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti”, ha affermato. Probabilmente il secondo intervento avverrà nel periodo di Natale, e per il momento l’attrice è di nuovo impegnata con lo show di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa.

Anche durante l’anno scorso, nonostante la frattura, Luciana Littizzetto ha continuato a lavorare nel programma tv e infatti ha espresso la sua gratitudine verso Fabio Fazio, che avrebbe potuta sostituirla in ogni momento.

“Il lavoro è stato una cura”, ha dichiarato la comica. In tanti sui social non hanno smesso di seguire i suoi progressi, e in molti le hanno fatto gli auguri per il nuovo intervento a cui purtroppo dovrà sottoporsi.

La stessa attrice aveva svelato di essere caduta casualmente mentre camminava per strada, e purtroppo nell’incidente si era rotta la rotula e il polso. In tanti avevano atteso con trepidazione il suo ritorno a Che tempo che fa, dove è ormai una delle presenze fisse più amate.