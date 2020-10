Sabrina Salerno: ecco Enrico Monti, il marito con cui si è conosciuta nel 1993.

Quando si pensa agli anni 80, subito salta in mente il nome di Sabrina Salerno. Con le sue canzoni e il suo corpo ha incantato una intera generazione. Ancora oggi, Sabrina è sulla cresta dell’onda, tanto che è molto spesso ospite in radio e in televisione.

Ad inizio dell’anno, per esempio, è stata anche al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus e Fiorello. La cantante, ha affiancato il conduttore Rai per una intera puntata. Se della sua carriera si sa praticamente tutto, Sabrina è molto restia a parlare dei suoi sentimenti e della sua famiglia. Quello che si sa, è che la Salerno è felicemente sposata, dal lontano 2006, con Enrico Monti.

Il marito di Sabrina Salerno

Al contrario di Sabrina, Enrico è un uomo molto riservato.

Ha 62 anni e nella vita fa l’imprenditore nel settore dell’abbigliamento maschile. È gestore, infatti, di una delle imprese leader nel settore, la tessitura Monti. Il primo incontro tra la cantante ed Enrico risale al lontano 1993. Solamente dopo circa 10 anni, nel 2004, è nato il primo figlio Luca Maria. Grazie a questo evento, Sabrina ed Enrico hanno consacrato la loro unione con il matrimonio, due anni più tardi. Ovviamente, come in ogni coppia, non sono mancati alcuni problemi e momenti bui.

Nonostante tutto, però, l’amore e la loro complicità ha sempre trionfato. Dopo più di 14 anni, Sabrina ed Enrico sono più uniti che mai. La Salerno non è intenzionata a lasciare il mondo dello spettacolo ed è sempre pronta a cimentarsi in nuovi progetti televisivi e musicali.