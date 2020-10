Grande paura per Vittorio Brumotti, aggredito e attaccato insieme alla troupe di Striscia la Notizia dai pusher di Tor Bella Monaca a Roma

Un nuovo servizio al limite del rischio è stato fatto da Vittorio Brumotti per Striscia La Notizia. Direttosi nella fattispecie a Tor Bella Monaca, quartiere difficile di Roma, l’inviato del popolare Tg satirico si è occupato del tema dello spaccio nella periferia della Capitale.

Qui, però, dopo essersi palesato con le telecamere di fronte ai pusher, è stato aggredito e pesantemente minacciato. Gli assalitori, come mostrato nel video andato in onda su Canale 5 e riproposto sul canale Instagram del programma, hanno accompagnato gli insulti con pugni e sputi. L’intera troupe ha dunque ricevuto insulti e ingiurie, facendo temere il peggio che per fortuna non è arrivato.

Vittorio Brumotti ha definito tale “organizzazione criminale comandata dalla mafia”, per poi essere raggiunto dalle Forze dell’Ordine che sono intervenute perquisendo e portando in caserma alcuni dei personaggi sospetti.