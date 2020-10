Cosa fa oggi Ennio Zingarelli, storico ex di Gemma Galgani? Tutte le novità sul dentista che conquistò la dama torinese a Uomini e Donne

Sappiamo bene come Gemma Galgani abbia avuto moltissimi corteggiatori durante la sua lunga permanenza in quel di Uomini e Donne. Oltre al conturbante Giorgio Manetti, sicuramente in tanti ricorderanno Ennio Zingarelli. Ma cosa fa oggi l’ex cavaliere nonché ex compagno della dama torinese? In una recente puntata del dating show mariano sono stati ricordati gli amori della settantenne di Torino, così è stato riportato alla luce anche il nome del dentista con cui Gemma ebbe una lunga relazione.

La storia tra Gemma ed Ennio fu così importante da indurre la coppia a continuare la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Con lui la donna sembrava peraltro aver trovato la serenità, ma alla fine anche la loro relazione è giunta al termine, portando la dama a ricercare di nuovo l’anima gemella nello studio di Canale 5.

Di recente anche Tina Cipollari ha rispolverato la memoria dell’ex pretendente del Trono Senior, rilasciando però un’affermazione che ha messo in imbarazzo la stessa Maria De Filippi.

Gemma fa la difficile? Ma non ricorda ai tempi stava con Ennio!#uominiedonne pic.twitter.com/A9MGRUyaP1 — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) May 26, 2020

Tina ha infatti ipotizzato che Ennio Zingarelli possa essere passato a miglior vita, cosa fortunatamente non vera.

Gaffe della Cipollari a parte, la vera sorpresa è che l’uomo pare essere intenzionato a tornare in trasmissione per cercare la dolce metà. Tenterà forse un nuovo approccio nei confronti della difficilissima Gemma Galgani?