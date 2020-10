Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno infiammato la casa del Grande Fratello Vip scambiandosi un appassionato bacio sulle labbra.

Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno stretto uno splendido legame d’amicizia nella casa del Grande Fratello Vip e scherzando con gli altri concorrenti le due hanno deciso di abbandonarsi a un appassionato bacio sulle labbra.

Adua e Dayane Mello: il bacio

Adua Del Vesco e Dayane Mello sembrano essere sempre più vicine: le due, che si sono dichiarate affetto e amicizia reciproca, per divertire gli altri concorrenti del reality show si sono abbandonate a un appassionato bacio sulla bocca. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove sono centinaia i fan della modella e della giovane attrice. L’amicizia tra le due continuerà anche a reality finito? Quando Adua temeva di essere eliminata Dayane Mello l’ha tranquillizzata affermando che “per lei ci sarà sempre”.

Al momento la modella si trova al centro di un’accesa bufera a causa delle sue affermazioni sul suo ex, Stefano Sala, che ha prontamente replicato via social insieme a sua moglie Dasha Dereviankina.

Adua, che invece ha trascorso due settimane infuocate a causa dello scandalo Ares e di Morra, a sua volta è al centro di un’accesa diatriba online per via del Televoto che ne ha scongiurato l’eliminazione.

Il Codacons ha presentato un esposto all’Agi per chiedere di fare le dovute verifiche su una presunta votazione di massa in favore dell’attrice. Sarà vero? Per il momento sui profili social del reality show tutto tace, ma in tanti si chiedono se la vicenda avrà delle ripercussioni sulla Del Vesco e gli altri concorrenti del programma.