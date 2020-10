GF Vip, Adua e Morra hanno avuto “rapporti sotto le lenzuola”

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno avuto rapporti sotto le lenzuola? Una frase dell'attore solleva dei dubbi.

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha smentito le sue passate liaison con Gabriel Garko e con Massimiliano Morra. Di quest’ultimo l’attrice ha anche lasciato supporre che fosse gay (voce smentita da Morra stesso), ma qualcosa nella sua versione non tornerebbe.

Adua Del Vesco e Morra: i rapporti

Adua Del Vesco ha più volte cambiato versione dei fatti, lasciando trapelare informazioni e mezze verità che non hanno fatto altro che confondere ancora di più i telespettatori del GF Vip. Una frase detta da Massimiliano Morra – durante la smentita sul fatto di essere gay – lascerebbe però pensare che tra i due ci sia stato qualcosa di più che una semplice amicizia, e infatti l’attore ha detto alla collega: “Lo sai bene che non lo sono e non farmi scendere nei dettagli”.

La Del Vesco per il momento ha smentito sia di aver avuto una relazione con lui sia di averla avuta con Gabriel Garko (che ha fatto coming out proprio nel reality show condotto da Signorini). Oggi l’attrice è legata a Julian Condor, ma in tanti si domandano quale sia la verità dietro le sue passate storie d’amore.

Dopo la puntata del 5 ottobre sono anche molti i dubbi riguardanti la veridicità delle affermazioni fatte da Adua.

Inoltre il Codacons ha avviato un esposto per chiedere che venga fatta chiarezza sul Televoto che ha portato la Del Vesco a restare ancora nel reality show. Sembra infatti che a favore dell’attrice sia giunta una votazione di mazza da parte di numerosi profili spagnoli. Sarà vero? Per il momento sulla vicenda tutto tace.