Chiara Ferragni aspetta una femmina: la bambina nascerà a marzo proprio come il fratello Leone.

Chiara Ferragni e Fedez hanno da poco annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio e, a quanto pare, il piccolo (o la piccola) dovrebbe nascere a Marzo come il fratello maggiore, Leone. Stando ai rumor in circolazione si tratterebbe di una femminuccia.

Chiara Ferragni: il secondo figlio

Chiara Ferragni e Fedez hanno ammesso di desiderare presto una bambina con i boccoli biondi proprio come il loro piccolo Leone, e a quanto sembra – stando alle prime indiscrezioni – il desiderio dei due sarebbero stato esaudito. A marzo nascerà dunque una bambina, ma ancora è mistero su quello che sarà il nome scelto dai due genitori. La coppia si è detta più felice che mai del nuovo arrivo in famiglia, e nei giorni scorsi hanno condiviso con i fan i momenti commoventi in cui hanno scoperto di aspettare il bebè o quando lo hanno annunciato ai loro familiari.

Per rivelatre la notizia della seconda gravidanza la coppia ha usato la tenera foto di un’ecografia tenuta in mano dal piccolo Leone Lucia Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT

Negli scorsi mesi la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, si era lasciata sfuggire tra i commenti a un video del genero Fedez col piccolo Leone: “Non ti preoccupare, vedrai che adesso arriverà una femmina e ti amerà proprio come lui ama Chiara”.

Sarà vero? Per il momento la coppia non ha confermato la notizia e sui social i fan sono impazienti di saperne di più.