Chiara Ferragni, da bionda a mora: “Sei uguale a Katy Perry”

Chiara Ferragni ha detto addio ai suoi iconici capelli biondi: il risultato ha sorpreso i fan.

Per l’ultimo singolo di suo marito Fedez, Bella Storia, alle cui riprese del videoclip ha preso parte anche lei, Chiara Ferragni ha deciso di dire addio alla sua iconica chioma bionda. Il risultato ha sorpreso i fan, che hanno riempito di complimenti l’influencer.

Chiara Ferragni, da bionda a mora

Una chioma riccia e mora quella scelta da Chiara Ferragni per il videoclip di Bella Storia, il nuovo singolo di Fedez che vede anche lei protagonista del videoclip. L’influencer ha temporaneamente detto addio ai suoi lisci capelli biondi, e a quanto pare il risultato non è affatto dispiaciuto ai fan. Tra loro c’è anche chi ha sottolineato una certa somiglianza tra l’influencer e Katy Perry.

“Sei stupenda”, le ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: “Ma come fai ad essere bella con ogni taglio e colore di capelli?”

In tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno le prossime novità della coppia che ha da poco annunciato di essere in attesa di un secondo bebè.

Per il momento è ancora mistero su quale sarà il sesso del nascituro o il nome scelto dai suoi genitori. La coppia ha deciso di dare il lieto annuncio attraverso una tenera foto del primo figlio, Leone Lucia Ferragni, che teneva in mano un’ecografia del bebè. Chiara Ferragni e suo marito Fedez si sono detti più felici che mai dell’arrivo di questo secondo bambino, e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.