Una feroce lite ha visto protagonisti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip 5?

Rissa sfiorata per un pelo al Grande Fratello Vip 5, Il tutto è accaduto di notte, quando Tommaso Zorzi ha spronato Francesco Oppini a non nascondersi e ad ammettere tutto di fronte alle telecamere. Il figlio di Alba Parietti ha invece invitato l’influencer a smettere di parlare, sempre più furioso per l’atteggiamento del blogger.

Oppini si è quindi avvicinato pericolosamente al coinquilino, mentre solo l’intervento di Pierpaolo Pretelli ha evitato il peggio.

Gf Vip: rissa sfiorata

Dopo l’esortazione di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, evidentemente in preda alla rabbia, si è tolto la giacca portandosi con fare minaccioso verso la cucina, dove si trovava Zorzi. L’ex Velino insieme a Enock si sono dunque subito lanciati per fermarlo. L’episodio è avvenuto sotto lo sguardo della contessa De Blanck e di Elisabetta Gregoraci, che non sono riuscite a capire cosa stesse succedendo tra i due.

A svelare il mistero sono stati i diretti interessanti, per via di un chiarimento di Oppini con Dayane Mello. La realtà, ad ogni modo, è che i due compagni di avventura hanno organizzato uno scherzo coi fiocchi riuscito alla perfezione. I presenti, così come i telespettatori da casa, hanno creduto davvero che i due stessero per fare a botte. Messi a confronto con la reazione spaventata degli altri gieffini, Tommaso e Francesco hanno dapprima riso.

Poi si sono dati il 5, soddisfatti della loro performance recitativa.