Dayane Mello sulle parole di Francesco Oppini al Gf Vip: “Non voglio far soffrire nessuno”.

Dayane Mello è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato a Francesco Oppini un video in cui la modella brasiliana manifestava un certo tipo di interesse per lui. Fuori dalla casa, però, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, è felicemente fidanzato con Cristina.

Francesco, quindi, ha smentito ogni forma di coinvolgimento emotivo con Dayane. Subito dopo la puntata, la modella è caduta in un momento di forte crollo. Chiusa in camera da letto con la amica Adua Del Vesco, Dayane ha confessato: “Io non voglio far soffrire nessuno”. Insomma, nelle intenzioni della bella brasiliana, almeno stando alle sue parole, non c’era nulla più di una semplice amicizia tra uomo e donna.

L’amicizia tra Adua e Dayane Mello

Le due ragazze hanno avuto modo di parlare anche della tormentata vicenda che vede protagonista l’attrice siciliana. Nel corso della puntata, infatti, Adua ha dichiarato ad Alfonso Signorini che la sua storia d’amore con l’altro concorrente del reality di Canale 5, Massimiliano Morra, era tutta finzione. Dayane ha manifestato il suo sostegno verso la giovane attrice. “Non mi piace come ti hanno trattato, non mi piace vedere soffrire le persone.

Tu non ci devi pensare, io sto bene adesso stai tranquilla”. Insomma tra le due ragazze pare essersi instaurata una bellissima amicizia che, sicuramente, proseguirà anche fuori dalla casa di Cinecittà. “Io per te ci sono sempre, non ti voglio vedere piangere mai”.