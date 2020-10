GF Vip, Stefania Orlando in lacrime: “Voglio andare a casa”

Stefania Orlando è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip, e ha affermato di voler lasciare al più presto il programma.

Stefania Orlando ha avuto un crollo emotivo nella casa del Grande Fratello Vip e a consolarla ci hanno pensato Tommaso Zorzi e Myriam Catania. La conduttrice ha affermato anche di voler lasciare il programma tv.

Stefania Orlando: lacrime al GF Vip

Spesso la casa del Grande Fratello Vip si trasforma per i partecipanti in una sorta di gabbia dorata, e ne sa qualcosa Stefania Orlando. La conduttrice ha avuto un momento di crisi ed è scoppiata a piangere, affermando di sentirsi inutile e di voler tornare a casa. A consolarla ci hanno pensato Tommaso Zorzi e Myriam Catania, che hanno cercato in tutti i modi di farle cambiare idea.

“Amore, faresti un torto a tutti noi e a te stessa.

Tutti abbiamo bisogno di andare a casa. Amore, sei simpaticissima. Stamattina ti sei svegliata male, vedrai che tra due ore ti svegli bene. Devi prenderla ora per ora. Ieri sera mi hai fatto sbellicare dalle risate”, le ha detto Tommaso Zorzi nel tentativo di consolarla. Qualche giorno fa anche Myriam Catania si era lasciata trasportare dalla malinconia ripensando a suo figlio Jacques e al suo compagno, Quentin Kammermann, che alla fine era riuscito a consolarla “a distanza”.

Il compagno dell’attrice le ha fatto una splendida sorpresa chiedendole di sposarlo. Myriam Catania ha risposto di sì, emozionando telespettatori e concorrenti. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sono curiosi di sapere i dettagli delle sue nozze con Quentin, a cui la Catania è legata dal 2016 (l’anno in cui lei e Luca Argentero misero definitivamente fine alle loro nozze).