Michelle Hunziker è stata suo malgrado protagonista di un piccolo incidente in cucina: il racconto della showgirl sui social

Anche una pressoché perfetta come Michelle Hunziker ogni tanto ha delle piccole défaillance. Nelle scorse ore, difatti, la popolare presentatrice svizzera ha raccontato nelle sue IG Stories un piccolo contrattempo di cui si è resa protagonista. L’inaspettato “incidente” è accaduto in casa al suo risveglio, come precisato dalla diretta interessata.

“Questa mattina, con il piede scalzo ancora caldo di lenzuolo, sono entrata in cucina. Sapete cosa ho calpestato? Proprio quello che state pensando…”.

Michelle Hunziker sempre positiva

Michelle ha dunque lasciato intendere di aver pestato un bisognino dei suoi cani, non sappiamo precisamente di quale. Con la sua proverbiale ironia, ad ogni modo, la showgirl ha colto anche in questa particolare occasione il lato positivo. “Vorrà dire che sarà una giornata fortunata” ha infatti precisato, riferendosi ovviamente alla convinzione popolare che tale gesto rechi buona sorte a chi lo effettua suo malgrado.

Solo poche ore fa, la Hunziker si è mostrata sempre su Instagram con un outfit in pelle per fare un annuncio importante. Si tratta di qualcosa inerente i suoi impegni televisivi o la sua vita privata? Michelle non ha dato indizi particolari in tal senso, tanto che si stanno già diffondendo le più svariate supposizioni. Cosa si celerà dietro a questo misterioso messaggio della bella elvetica?