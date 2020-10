Il Divino Otelma querela Francesca Cipriani: “Sono amareggiata”

Il mago Otelma ha chiesto a Francesca Cipriani un risarcimento per la caduta avvenuta all'Isola dei Famosi.

Il Divino Otelma ha sporto denuncia contro Francesca Cipriani. A rivelare l’accaduto è stata la stessa showgirl, che fu protagonista di un incidente con Otelma durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Divino Otelma contro Francesca Cipriani

Si è detta sorpresa e amareggiata Francesca Cipriani, che finora col Divino Otelma aveva avuto un normale rapporto d’amicizia.

A quanto pare l’incidente all’Isola dei Famosi (le cui immagini sono diventate virali sui social) avrebbe spinto Otelma a chiederle un risarcimento. Il mago fu costretto a subire un periodo di cure dopo che la Cipriani lo spinse involontariamente durante una prova sull’Isola.

“Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così.

Sono molto amareggiata”, ha rivelato Francesca Cipriani, e ha aggiunto: “Un fulmine a ciel sereno tutto ciò perchè eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto”. Finora i rapporti tra i due sarebbero stati pacifici, e anche per questo la decisione di Otelma (giunta così tardiva) ha stupito non poco la showgirl e i suoi fan. Francesca Cipriani ha anche assicurato che finora nei contatti avuti con Otelma lui sarebbe stato sempre pacifico nei suoi confronti, e che anche per questo non si spiegherebbe la lettera che le sarebbe stata inviata dai legali del mago.

Otelma dirà la sua in merito alla vicenda? Per il momento sui social tutto tace.