Selvaggia Lucarelli, la denuncia: “Pipì su una mia foto”

Selvaggia Lucarelli ha denunciato una pagina social che ha condiviso il video di un tizio intento a urinare su una sua foto.

Selvaggia Lucarelli ha denunciato un episodio increscioso avvenuto in queste ore sui social: una pagina avrebbe condiviso il video di un uomo che avrebbe urinato su una sua foto, e la foto sarebbe stata condivisa da oltre 20000 persone. A seguire la pagina si è scusata con la giornalista, che ha comunque annunciato la sua querela.

Selvaggia Lucarelli: la denuncia

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli denuncia episodi di violenza nei suoi confronti, e stavolta la giornalista ha usato i suoi canali social per fare luce su un fatto increscioso avvenuto nelle ultime ore: “Una pagina da due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (ha 25 000 follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino offrendo duemila euro a chi mi avrebbe taggata più volte.

(arrivati circa 20 000 tag col mio nome). Va così”, ha fatto sapere la giornalista, che ha annunciato di prendere al più presto contromisure denunciando l’episodio. A seguire la pagina in questione si sarebbe scusata con lei per quanto successo. Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che più che il fatto in sé ad essere increscioso, lo sarebbe il grosso seguito avuto dal video incriminato sui social. In passato la Lucarelli ha denunciato più volte coloro che abbiano usato un linguaggio violento nei suoi confronti, e ha promesso che anche stavolta gli autori del gesto non resteranno impuniti.