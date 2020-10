Adua Del Vesco è finita nella bufera al GF Vip e il suo staff ha dato il via a un'iniziativa per cercare di redimerla agli occhi del pubblico.

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco si è attirata contro non poche antipatie, e a quanto pare il suo staff ha pensato a un’iniziativa via social per cercare di salvare un po’ la situazione. Il risultato non sarebbe stato quello sperato.

Adua Del Vesco: l’iniziativa dello staff

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha prima lasciato intendere che Massimiliano Morra fosse gay, e poi a seguire ha affermato di non aver mai incontrato Zorzi in albergo (cosa smentita dallo stesso influencer, con le prove alla mano). La vicenda ha attirato contro non poche antipatie verso l’attrice, la cui credibilità è stata messa ormai in seria discussione. Lo staff della Del Vesco ha mandato dei messaggi d’incoraggiamento via social alla giovane attrice, e ha lanciato un’iniziativa per cercare di sostenerla.

Alcune delle persone a lei vicine hanno scelto di fotografarsi con dei cartelli recanti la scritta “Ho sbagliato anche io”, così da “normalizzare” gli errori commessi da Adua all’interno del GF Vip.

“Siamo pienamente consapevoli dei vari argomenti di cui è protagonista Rosalinda”, si legge nel comunicato dello staff, che ha aggiunto: “Delle offese, degli attacchi e delle dinamiche su certi personaggi poco chiare” ha spiegato. “Per questo motivo abbiamo deciso di prendere una posizione, senza attaccare nessuno, seppure abbiamo dati e prove alla mano”.

A far infuriare il pubblico sarebbe stato anche il presunto televoto comandato a favore della Del Vesco, vicenda su cui il Codacons ha inviato un esposto all’Agi chiedendo le dovute verifiche.