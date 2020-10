A Pomeriggio5 è andato in onda un siparietto trash che ha lasciato a bocca aperta Barbara D'Urso: il protagonista è stato Francesco Oppini.

Come di consueto all’appuntamento di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso si è temporaneamente collegata con la casa del Grande Fratello Vip per vedere cosa stessero facendo i concorrenti. Proprio in quel momento Francesco Oppini si è lasciato andare a un siparietto comico che ha fatto sgranare gli occhi alla conduttrice.

Barbara D’Urso: il gesto di Oppini

A Pomeriggio Cinque si è parlato del caso Morra-Del Vesco, che finalmente nella Casa più spiata d’Italia hanno svelato la verità dietro la loro relazione (ovvero che non sarebbero mai stati insieme). La conduttrice Barbara D’Urso si è collegata come di consueto con il reality show, dove proprio in quel momento Francesco Oppini stava facendo la doccia. Il figlio di Alba Parietti stava scherzando con gli altri concorrenti, e infatti – ignaro di essere visto dallo studio della D’Urso – ha messo una mano sul pube e ha usato gli schizzi d’acqua per “mimare” di star facendo la pipì.

L’episodio ha creato un siparietto esilarante che difficilmente i telespettatori di Pomeriggio Cinque dimenticheranno.

Questa nuova edizione del GF Vip è stata affidata nuovamente ad Alfonso Signorini, che a fine 2019 aveva condotto per la prima volta la quarta edizione del reality show. A causa dell’emergenza Coornvirus è stato rinviato a data da destinarsi il Grande Fratello di Barbara D’Urso, e per il momento è mistero su chi condurrà l’Isola dei Famosi.