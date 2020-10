Belen Rodriguez, Antonino furioso con i paparazzi: la lite

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono perseguitati dai paparazzi, e a quanto pare lui è andato su tutte le furie.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e i paparazzi non è mai stato facile, né tantomeno lo è stato per i fidanzati che sono stati al fianco della showgirl da quando ha raggiunto la popolarità in Italia. L’ultimo di loro, Antonino Spinalbese, ha avuto un’accesa lite con i fotografi a Milano.

Belen, Antonino e i paparazzi

L’interesse morboso per la nuova liaison di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sta creando già qualche tensione per la neo-coppia, e infatti il nuovo fidanzato della showgirl sarebbe stato preso da uno scatto d’ira difronte all’ennesimo faccia a faccia con i paparazzi. Sembra che l’hair stylist, legato alla showgirl da un paio di mesi, abbia tirato una bottiglia contro i reporter appostati sotto al suo appartamento.

La vicenda non avrebbe avuto ripercussioni, ma sembra chiaro che per Belen e Antonino la privacy sia un miraggio.

I due hanno dato a inizio alla loro liaison un paio di mesi fa, scambiandosi un bacio a Ibiza. Sembra che le presentazioni fossero però avvenute tempo prima, grazie ad amici comuni a Milano. La showgirl sembra aver messo una pietra sopra alla fine del suo rapporto con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

I due si sono lasciati dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus, senza fornire spiegazioni circa i motivi di questo secondo conflitto. Oggi il ballerino – pizzicato di nuovo con l’ex fiamma, Gilda Ambrosio – si professa single. Belen intanto ha presentato Antonino in famiglia, e i fan sono impazienti di saperne di più.