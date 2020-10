Cantante famoso beccato a baciare un uomo: di chi si tratta?

Un famoso cantante italiano è stato paparazzato mentre baciava sulle labbra un altro uomo: si tratterebbe di un idolo del pubblico femminile italiano.

Dagospia ha lanciato un clamoroso scoop su un famoso cantante italiano, paparazzato mentre era intento a baciare un uomo alla stazione di Milano Centrale. Il magazine non ha ancora svelato di chi si tratterebbe, ma a quanto pare il cantante sarebbe uno dei volti più amati dalle donne italiane.

Il bacio gay di un cantante famoso

Biagio Antonacci? Ligabue? In rete il gossip si sta scatenando dopo che Dagospia ha pubblicato una serie di foto inequivocabili su un presunto “cantante famoso” e il bacio gay a Stazione Centrale. Per il momento di chi si tratti resta un mistero, e per saperlo bisognerà attendere ulteriori news. Nelle foto si vede l’uomo dare un bacio a quello che presumibilmente è il suo compagno, e secondo il settimanale si tratterebbe di un vero e proprio idolo per il pubblico femminile italiano.

DANDOLO SCOOP! CHI È QUESTO CANTANTE MACHO PIZZICATO A LIMONARE CON UN MASCHIONE? https://t.co/br6mRgKcjq pic.twitter.com/KSj7hSdKpV — Dagospia (@_DAGOSPIA_) October 8, 2020

Il settimanale di Roberto D’Agostino svelerà l’identità del cantante misterioso? I fan sono impazienti di sapere se alle foto seguirà un altro clamoroso coming out come quello dei giorni scorsi, che ha visto protagonista Gabriel Garko.

L’attore ha rivelato per la prima volta di essere gay al Grande Fratello Vip, dopo che per anni si sono rincorse voci circa la sua presunta omosessualità. Per il momento sui social tutto tace e per conoscere l’identità dell’artista bisognerà ancora attendere.