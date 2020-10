I concorrenti della casa di Cinecittà hanno ricevuto un comunicato del Grande Fratello che li ha lasciati basiti: ecco di cosa si tratta

Pochissimi minuti fa, i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno ricevuto un comunicato che ha letteralmente scioccato tutti. Pierpaolo Pretelli, incaricato di dare la notizia al gruppo, ha pertanto letto il messaggio che non lasciato indifferenti molti suoi compagni di avventura.

Le reazioni di alcune celebrities in gioco sono state anche molto forti, come è successo per esempio a Matilde Brandi, che è scoppiata in un pianto a dirotto. Cos’hanno dunque appreso i gieffini di così sconvolgente?

Gf Vip: Matilde in lacrime

Assicurati i coinquilini che non si trattava di uno scherzo, Pierpaolo ha letto il contenuto della busta consegnatagli in confessionale. Il Grande Fratello ha così comunicato ai concorrenti che, alla luce della situazione sanitaria in Italia determinata dai nuovi contagi da Covid-19, questa settimana chi di loro ha figli piccoli potrà ricevere una telefonata da casa.

Il commovente annuncio ha pertanto emozionato tutti, anche chi nella Casa non è genitore o non ha bambini piccoli.

Tra le più felici sono apparse ovviamente Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci. Anche Matilde Brandi, come detto, è stata sopraffatta da un’emozione fortissima ripensando alle sue gemelle Aurora e Sofia, nata dalla relazione con Marco Costantini.