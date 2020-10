Giulia De Lellis ha destato la preoccupazione dei suoi tanti follower con un inaspettato annuncio sui social: cosa è successo all'influencer?

Giulia De Lellis ha recentemente condiviso alcune IG Stories che hanno destato la preoccupazione dei suoi tantissimi fan. L’influencer ha infatti spiegato di essere chiusa in una clinica, dove ha deciso di sottoporti a dei controlli accurati. Nello sfogo sul popolare social network, l’ex gieffina ha rassicurato tuttavia tutti affermando che non c’è un motivo specifico sottostante a questa sua decisione.

Ad ogni modo, ha sentito la necessità di indagare con più attenzione all’interno del suo corpo.

Giulia De Lellis in clinica

Le Stories registrate all’interno della clinica hanno visto una Giulia De Lellis visibilmente agitata, con un piede in continuo movimento per via dell’ansia. Dopo il suo annuncio, molti fan hanno chiaramente iniziato a preoccuparsi, mandandole messaggi privati per cercare di capire cosa le fosse successo.

Ammettendo quindi di essere ipocondriaca, cosa del resto già ampiamente risaputa, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è detta comunque ottimista.

La romana ha deciso di effettuare un check-up generale annunciando che avrebbe passato in clinica l’intera giornata. Nell’attesa, in ogni caso, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha domandato ai follower di farle qualche domanda, così da trascorrere più piacevolmente il tempo tra un controllo e l’altro.