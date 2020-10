Ilary Blasi, l’annuncio: “La sala parto è pronta”

Ilary Blasi ha costruito per la sua gatta Donna Paola una "sala parto" davvero speciale: la gatta sta per partorire.

Ilary Blasi ha rivelato che la sua gatta, Donna Paola, è incinta. A sorpresa la showgirl ha deciso di tenere aggiornati i fan e ha mostrato loro la “sala parto” da lei preparata per la gatta.

Ilary Blasi: la sala parto

In tanti non vedono l’ora di sapere quando nasceranno i gattini di Donna Paola, il gatto di razza Sphynx appartenente alla famiglia Totti. La stessa Ilary aveva svelato la gravidanza alcune settimane fa, con un ironico siparietto che vedeva protagonista suo marito, Francesco Totti. I gattini nasceranno molto presto, e quindi la showgirl si è premurata di far trovare a Donna Paola una “sala parto” realizzata apposta per l’occasione.

La gatta è entrata a far parte della famiglia nel 2019, e sui social non ha trovato il favore unanime degli utenti: molti hanno riempito di critiche la showgirl perché il suo gatto sarebbe “brutto”.

In realtà i gatti Sphynx sono una razza molto rara e costosa, piuttosto delicata anche da mantenere in casa. Per i “piccoli” di casa Totti, Donna Paola è a tutti gli effetti un membro della famiglia: era stata la piccola Isabel a confessare al papà, Francesco Totti, che la gatta aspettasse i gattini. I fan sono impazienti di vedere i cuccioli di Donna Paola, e soprattutto in tanti vorrebbero sapere se Ilary e la sua famiglia ne terranno qualcuno con loro o se invece li regaleranno a qualcuno.

La showgirl aggiornerà ancora i suoi followers sulla gravidanza di Donna Paola? In tanti via social sperano di sì.