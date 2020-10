Kate Middleton bionda: il cambio look conquista i fan

Kate Middleton ha conquistato i fan di tutto il mondo con il suo nuovo look: la duchessa ha deciso di sfoggiare una chioma biondissima.

La duchessa di Cambridge Kate Middleton è considerata a tutti gli effetti un’icona di stile: dagli abiti (mixati sapientemente tra low cost e d’alta moda) al taglio di capelli passando per i gioielli, sono tante le fan della duchessa che hanno provato ad emularla.

Di recente il suo cambio di look ha conquistato una buona fetta di fan, riconfermando Kate come intenditrice in fatto di stile.

Kate Middleton bionda: il cambio look

La semplicità e l’eleganza di Kate Middleton l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Nel corso degli anni la duchessa non ha rinunciato a modificare leggermente il proprio look e a renderlo più moderno. Di recente, a un incontro pubblico, si è presentata con una chioma leggermente più “bionda” rispetto a quella solitamente da lei sfoggiata: il risultato ha ottenuto i consensi unanimi del pubblico social, riconfermando Kate come icona di stile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dress Like a Duchess (@dresslikeaduchess) in data: 6 Ott 2020 alle ore 8:37 PDT

Una delle caratteristiche negli outfit di Kate Middleton più apprezzata dal pubblico è il fatto che nel corso degli anni la duchessa abbia saputo utilizzare con classe anche abiti low cost, e che spesso sia stata vista utilizzare lo stesso paio di scarpe per più di un evento pubblico.

Anche i gioielli sfoggiati da Kate (come il prezioso anello di fidanzamento appartenuto a Lady D) sono oggetto di apprezzamento da parte del grande pubblico: le imitazioni di alcuni di essi sono tra le più diffuse nel campo dell’alta gioielleria.