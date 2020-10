Laura Ravetto ha deciso di rivelare il suo segreto maturato durante il lockdown: le parole dell'esponente politica di Forza Italia

Intervistata di recente a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1, Laura Ravetto, attuale membro della Camera dei Deputati italiana, ha raccontato della confessioni inaspettate. La responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia ha infatti ammesso che durante il lockdown si è chiesta “quale fosse la cosa che avrei sempre voluto, ma avevo paura di fare”.

La donna, a tale domanda, si è dunque risposta “un piccolo ritocco al seno“.

La deputata di Forza Italia ha così fatto, passando “da una deliziosa prima a una deliziosa seconda e mezza”, come da lei stessa precisato.

Alla domanda sul perché non sia passata direttamente a una terza, la Ravetto ha sottolineato: “La seconda e mezza è un seno che non è affatto per arrazzare gli uomini. Quando sono vestita non si percepisce nulla, ma in costume si vede”. Alla richiesta se rifarsi il seno sia più di destra o di sinistra, la politica ha infine puntualizzato: “Né l’una né l’altra, ma forse è più una pratica di destra”.

Laura Ravetto, che ha iniziato la sua carriera politica nel 2006, dopo essere stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia, è sposata con l’ex deputato del PD Dario Ginefra.

Il loro matrimonio è stato celebrato dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni. La donna è poi diventata mamma di una bambina, Clarissa Delfina, nel 2018, all’età di 47 anni.