Maria Grazia Cucinotta sposa per la seconda volta: le nozze d’argento

Maria Grazia Cucinotta e suo marito, Giulio Violati, hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio sposandosi per la seconda volta.

Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio Violati, hanno rinnovato le promesse di matrimonio per le loro nozze d’argento. L’attrice, con abito bianco, ha dedicato un tenero post a suo marito in occasione dei loro attesissimi 25 anni di matrimonio.

Maria Grazia Cucinotta sposa: le foto

Per i loro 25 anni di matrimonio Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati hanno rinnovato le loro promesse nuziali, e per l’occasione l’attrice ha sfoggiato un romantico abito bianco. “Ti amissimo”, ha scritto al marito via social, dove ha condiviso le foto della giornata. A causa delle normative per l’emergenza Coronavirus i due hanno scelto di festeggiare con pochi intimi, ma sui social hanno ringraziato tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri durante questa giornata speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta) in data: 8 Ott 2020 alle ore 12:34 PDT

“L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai, non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l’affetto vero”, ha scritto l’attrice mostrando le fedi insieme al marito.

La coppia è convolata a nozze il 7 ottobre 1995 e i due hanno avuto insieme la figlia Giulia nel 2001. L’attrice è sempre stata legata a sua figlia, che però a differenza dei genitori ha sempre preferito vivere lontana dalle luci dei riflettori. Sui social Maria Grazia Cucinotta ha anche ringraziato la stilista che ha realizzato il prezioso abito da lei indossato durante la giornata, Myriam Collini Maraziti.