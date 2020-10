Maria Teresa Ruta contro Myriam: “Non si doveva permettere”

Myriam Catania è finita nel mirino di Maria Teresa Ruta che ha affermato cosa non le piacerebbe dell'attrice.

Nella casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta e Patrizia De Blanck hanno iniziato a chiacchierare degli altri concorrenti, e a sorpresa nel mirino di Maria Teresa è finita Myriam Catania, attrice ed ex moglie di Luca Argentero.

Maria Teresa Ruta contro Myriam

Mentre la contessa Patrizia De Blanck ha affermato di non essersi ancora fatta un’idea chiara di Myriam Catania, Maria Teresa Ruta è di tutt’altro avviso: secondo la showgirl Myriam non si sarebbe dovuta permettere di dire “certe cose” su Francesca Pepe, o in generale di fare simili illazioni su una qualsiasi donna. L’episodio risale a qualche sera prima, quando Myriam, stupita per gli oggetti di lusso appartenenti alla Pepe, avrebbe detto: “Ha scarpe da 3000 euro… Come fa a permettersele? Facendo la modella..?”, e ha aggiunto: “Ma magari gliele ha regalate il suo ex fidanzato… non lo so, però lì per lì ho detto “magari le piace sempre l’uomo ricco.”

A quanto pare simili illazioni non sarebbero piaciute a Maria Teresa Ruta, che pur trovando Myriam una ragazza “creativa e sincera” non ha mancato di far sapere alla contessa il suo giudizio su di lei.

Nella casa del GF Vip Myriam Catania ha vissuto momenti d’alti e bassi, ma qualche giorno fa sarebbe giunta una splendida notizia a tranquillizzarla: il suo compagno, Quentin Kammermann, le ha chiesto di sposarlo una volta che sarà uscita dalla casa del GF Vip.