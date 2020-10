20mila Savoiardi di Matilde Vicenzi alla Tiramisù World Cup 2020

Tiramisù e Savoiardo Vicenzovo vanno a comporre un binomio semplice e perfetto, e la Tiramisù World Cup è il palcoscenico ideale per esaltare il prodotto.

Anche nell’edizione 2020, i savoiardi Vicenzovo di Matilde Vicenzi saranno al centro della Tiramisù World Cup. Il contest che elegge il tiramisù più buono del mondo avrà come cornice Treviso, dal 30 ottobre al 1° novembre.

Il Gruppo Vicenzi rinnova per la quarta volta consecutiva la partnership con la competizione per gli amanti di uno dei dolci italiani più popolari di sempre. Insieme ai savoiardi Vicenzovo saranno al centro dell’evento le altre componenti basilari di questa indiscussa golosità: caffè, mascarpone e cacao. Pochi elementi che si fondono in uno dei dessert più famosi al mondo.

Un concentrato di prelibatezza che quest’anno ha guadagnato nuova popolarità. Il tiramisù è stata infatti una delle ricette protagoniste nelle cucine degli italiani durante il lockdown. Un fenomeno che trova conferma dalla produzione del savoiardo del gruppo veronese, che ha registrato il raddoppio delle vendite.

Tiramisù e Savoiardo Vicenzovo vanno a comporre “un binomio semplice e perfetto, e la Tiramisù World Cup è il palcoscenico ideale per esaltare il nostro prodotto, che può vantare ingredienti 100% italiani”, ha affermato Cristian Mòdolo Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi.

TWC20 e Savoiardi Vicenzovo, un’unione all’insegna del gusto

La Tiramisù World Cup 2020 vedrà la partecipazione di 200 concorrenti, tutti rigorosamente non-professionisti, sia italiani che stranieri. Il confronto riguarderà sia la preparazione del Tiramisù classico (i cui ingredienti sono savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao), sia quella del Tiramisù creativo, che permette di aggiungere fino a tre prodotti e di sostituire il biscotto.

Una delle prerogative di questo dessert è del resto la versatilità. Tiramisù alle fragole, tiramisù al pistacchio, tiramisù al limone sono solo alcune delle tante varianti ormai iscritte nei ricettari.

La TWC20 prevede un primo momento di selezione che avrà termine il 31 ottobre, mentre finali e semi-finali avverranno il 1° novembre all’interno dell’elegante orangerie allestita in Piazza dei Signori a Treviso, nel cuore del salotto della città.

L’autore della migliore ricetta creativa diventerà il nuovo Campione del Mondo di Tiramisù Creativo. Sarà invece Campione del Mondo di Tiramisù chi realizzerà il dolce più appetitoso nel rispetto della ricetta originale.