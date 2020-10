Walter Zenga, divorzio da Raluca Rebedea: “Non la riconosco più”

Walter Zenga ha confermato con un lungo post di sfogo via social il suo divorzio dalla moglie, Raluca Rebedea.

Walter Zenga ha annunciato il suo divorzio dalla terza moglie, Raluca Rebedea, madre dei suoi due figli più piccoli. L’allenatore ha scritto un lungo post di sfogo che ha poi deciso di cancellare, e ha rivelato di aver già avviato le pratiche di divorzio.

Walter Zenga: il divorzio

Con un lungo post di sfogo via social, Walter Zenga ha confermato le voci in circolazione negli ultimi giorni: lui e la moglie, Raluca Rebedea, stanno divorziando. L’allenatore ha fatto sapere di aver già avanzato le pratiche di divorzio al tribunale di Dubai e nel suo messaggio ha quasi lasciato intendere che, alla base della rottura, ci sarebbe stato un tradimento: “La libertà che le ho sempre dato si è rivoltata contro di noi”, ha scritto.

La voce per il momento non ha ricevuto conferme, ma in tanti si chiedono i motivi dietro la fine del matrimonio.

Nel suo lungo messaggio Zenga ha affermato anche di non riconoscere più sua moglie, con cui era sposato dal 2005. Precedentemente l’allenatore è stato sposato con Elvira Carfagna (da cui ha avuto il suo primo figlio, Jacopo) e a seguire con la conduttrice Roberta Termali (da cui ha avuto i due figli Nicolò e Andrea).

Con Raluca Rebedea invece ha avuto i due figli Samira e Walter Jr. “Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. Confermo ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni: nel rispetto suo e dei nostri figli, non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso il tribunale di Dubai”, ha fatto sapere Zenga nel suo post.