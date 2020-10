Antonella Mosetti su tutte le furie: dito medio ai paparazzi

Antonella Mosetti è stata paparazzata mentre litigava animatamente con un uomo per strada.

Antonelal Mosetti è stata paparazzata a Roma mentre litigava con un uomo. A seguire, accortasi dei paparazzi che la stavano fotografando, la showgirl li ha salutati facendo loro il dito medio.

Antonella Mosetti: dito medio ai paparazzi

Chi avrà fatto infuriare Antonella Mosetti? I paparazzi hanno paparazzato la showgirl mentre litigava animatamente con un uomo e, a seguire, faceva il dito medio al loro indirizzo.

Non si tratta di un periodo roseo per la showgirl, le cui liti sono ormai all’ordine del giorno: di recente ad accusarla è stato l’ex amico Federico Fashion Style, che ha pubblicamente affermato che lei non gli avrebbe pagato il conto dopo aver fatto visita al suo prestigioso salone di bellezza.

“Antonella ha detto che non ha pagato perché il conto era salato ma lei sapeva benissimo quale prezzo le sarebbe stato applicato. Lei mi ha dato un assegno di 900 euro e lo ho emesso fattura. Il restante 600 euro non l’ho mai ricevuto”, ha dichiarato il famoso hair stylist, che ha aggiunto: “Venivano tutti i giorni lei e la figlia a scroccare pranzi e servizi per i capelli. Si dovrebbe vergognare.” La Mosetti ha rinnegato le accuse dando all’hair stylist del bugiardo.

Chi avrà ragione? In passato lo stesso Federico Lauri è più volte finito nell’occhio del ciclone per i prezzi da capogiro del suo salone di bellezza (in un’occasione un’altra cliente si sarebbe rifiutata di pagare l’intero conto e per questo sarebbero state allertate le forze dell’ordine). La querelle tra lui e Antonella Mosetti avrà ulteriori risvolti?