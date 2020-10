Ashley Graham ha fatto il pieno di like con i suoi scatti bollenti alla Milano Fashion Week (e un piatto di spaghetti).

Ashley Graham è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week 2020 e con i suoi scatti bollenti via social ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Ashley Graham: Milano Fashion Week

Facendo una breve pausa dalla sua vita da neomamma Ashley Graham è approdata alla Milano Fashion Week, e sui social ha condiviso una serie di scatti bollenti con le sue curve mozzafiato.

La modella curvy più famosa del mondo ha anche postato l’immagine del piatto vuoto di spaghetti che avrebbe mangiato per cena, e ha ironizzato con i fan: “Sembra che gli spaghetti siano finiti dritti sul mio sedere”. Sui social le sue foto bollenti hanno fatto il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) in data: 1 Ott 2020 alle ore 12:40 PDT

La Graham è diventata madre del piccolo Isaac il 18 gennaio. Lei e Justin Ervin sono sposati dal 2010. Graham è diventata famosa in tutto il mondo come modello di body positive, e anche dopo il parto la modella ci ha tenuto a mostrare via social le smagliature e i cambiamenti dovuti alla gravidanza con positività. “So che tutti abbiamo relazioni complicate con il nostro corpo. Il mio in questi mesi è cambiato in modi nuovi e interessanti.

Non è stato facile accettare il mio corpo in gravidanza, ma è di sicuro un promemoria che ci fa capire quanto i nostri corpi siano fantastici perché, generano la vita, sono così grata al mio corpo, è così vero”, ha scritto la modella in uno dei suoi post via social.