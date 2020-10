Deva in copertina, mamma Monica Bellucci commossa: “Amore mio”

Deva Cassel ha debuttato sulla sua prima copertina d'alta moda: Monica Bellucci non ha nascosto il proprio orgoglio.

Deva Cassel ha raggiunto un importante traguardo: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è stata scelta dall’edizione francese di Elle per la sua prima copertina. La madre della giovane top model, Monica Bellucci, ha dedicato un tenero post a Deva per questo successo.

Deva Cassel: il messaggio della Bellucci

I lunghi capelli lisci, gli occhi da cerbiatta e una bellezza inconfondibile: Deva Cassel è la fotocopia di sua madre, Monica Bellucci, e infatti non c’è da stupirsi se a soli 16 anni avrebbero iniziato a contendersela alcune delle più famose case d’alta moda. La ragazza questa volta è stata scelta da Elle France per la copertina della rivista, e la mamma Monica Bellucci non ha potuto fare a meno di esprimere il suo orgoglio attraverso i social: “C’era una volta una bambina.

Il tempo passa veloce che la Vita ti protegga Amore mio”, ha scritto l’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) in data: 8 Ott 2020 alle ore 6:36 PDT

Già da un anno Deva ha iniziato a seguire le orme della madre prendendo parte ad alcuni spot d’alta moda.

La ragazza continua a mantenere un ottimo rapporto anche col padre, Vincent Cassel, che nel frattempo ha ritrovato la felicità accanto alla modella Tina Kunakey (mamma della sua terza figlia, Amazonie). Deva, che grazie al lavoro nell’alta moda ha iniziato a essere seguita da centinaia di followers, recentemente era stata accusata di essere “rifatta”. La ragazza non le ha certo mandate a dire ai suoi haters, e ha presto replicato via social.