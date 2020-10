Elisa Isoardi: “Sono bella ma single, spavento gli uomini”

Elisa Isoardi ha smentito la sua presunta liaison con Raimondo Todaro e ha confessato le caratteristiche del suo uomo ideale.

Elisa Isoardi ha smentito ancora una volta la sua presunta liaison con il ballerino Raimondo Todaro e ha rivelato perché oggi sarebbe single.

Elisa Isoardi single: la confessione

Dopo la lunga storia d’amore con Matteo Salvini e la liaison con Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi è tornata a essere single (benché da settimane circolino voci su una sua presunta liaison con Raimondo Todaro, che entrambi si sono sbrigati a smentire).

La conduttrice, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle, ha affermato di essere single perché “spaventerebbe gli uomini”. Inoltre ha aggiunto che, senza alcuni presupposti fondamentali, preferirebbe restare da sola: “Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel 2020”, ha dichiarato.

Quanto a Todaro e alla presunta liaison Elisa Isoardi ha dichiarato che quella con il collega di Ballando sarebbe solo “un’intima complicità”. I due sono stati sorpresi anche mentre si scambiavano un tenero bacio sulle labbra, ma a quanto pare benché entrambi siano single nessuno dei due è intenzionato ad ammettere alcunché.

In tanti sperano di poter vedere presto Elisa Isoardi accanto ad un nuovo amore, e del resto la stessa conduttrice ha rivelato quelle che secondo lei sarebbero le caratteristiche del suo uomo ideale: “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione.

Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole il cuore, la fiducia ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”.