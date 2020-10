Durante una conversazione con Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ha confessato di aver mentito, chiedendo scusa all'influencer milanese

Dopo giorni di tensione vera, tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi sembra essere tornato il sereno. Nelle scorse ore l’attrice e l’influencer si sono infatti trovati in giardino per parlare delle dichiarazioni fatte dalla ragazza in merito all’ex finto fidanzato Massimiliano Morra.

Nel dettaglio, la giovane interprete siciliana ha ammesso di aver mentito sull’incontro in hotel con il rampollo milanese, che comunque l’ha bacchettata pesantemente.

Alla fine della conversazione, tra le lacrime, Adua ha poi chiesto scusa al suo coinquilino, precisando di essere una persona sensibile.

Nel mentre, tuttavia, l’ex collega di Gabriel Garko è stata nuovamente ripresa dai suoi compagni di avventura per lo scherzo fatto a Francesco Oppini insieme a Dayane Mello. Elisabetta Gregoraci, nello specifico, ha esortato le due amiche a non comportarsi come delle ragazzine e a non parlasi nell’orecchio. Anche la showgirl calabrese, dal canto suo, ha avuto una pesante discussione con Pierpaolo Pretelli, che l’ha accusata di averlo offeso con un epiteto pesante.