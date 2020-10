Un particolare gesto di Adua Del Vesco ha sconvolto ancora una volta i "vipponi" del Grande Fratello 5: le reazioni nella Casa

Ulteriori tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno visto come protagonista ancora una volta Adua Del Vesco. Lei e Dayane Mello avevano infatti inscenato uno scherzo per Francesco Oppini, ma il contenuto della burla non è affatto piaciuto ai coinquilini.

Adua ha infatti detto a Oppini che Dayane le avrebbe riferito del loro bacio durante la notte. La modella ha poi rincarato la dose invitando il figlio di Alba Parietti a confessare.

Gf Vip: lo scherzo che non piace

Chiaramente, trattandosi di uno scherzo, il bacio tra i due non c’è mai stato. Francesco ha così iniziato ad arrabbiarsi, mentre pochi minuti dopo Dayane è scoppiata a ridere confessando la celia.

Gli altri concorrenti Vip non hanno tuttavia preso bene l’intera faccenda, precisando che lo scherzo non ha divertito nessuno. “Adua finge benissimo, fa paura”, ha poi commentato Tommaso Zorzi, mentre Elisabetta Gregoraci ha ripreso seriamente le due amiche. “Smettete di bisbigliarvi nelle orecchie come le ragazzine. Adua, tu hai già avuto problemi per i bisbigli”. Nel mentre, proprio tra Zorzi e la Del Vesco è avvenuta una chiacchierata per cercare di chiarire le affermazioni dell’attrice fatte nei giorni scorsi su Massimiliano Morra.