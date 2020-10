Uno scatto delizioso della sua infanzia è stato condiviso da una delle attuali concorrenti del Gf Vip 5: riuscite a capire di chi si tratta?

Nella foto in bianco e nero era ancora una piccola fanciullina in braccio alla sua mamma. Una bambina “piagnona”, come si definisce lei stessa nella didascalia dello scatto condiviso qualche tempo fa sul suo canale ufficiale di Instagram. Oggi è una delle showgirl più amate della televisione nostrana, che ha condotto numerosi programmi di successo e che oggi si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

Avete capito di chi si tratta?

La misteriosa soubrette che appare da piccola in compagnia della sua adorata mamma è la bellissima Stefania Orlando.

L’ex moglie di Andrea Roncato è particolarmente legata alla sua mamma, insieme alla quale pubblica spesso immagini sul popolare social. Una delle tante, riportata qui sotto, la vede mano nella mano con la donna più importante della sua vita, dove traspare il forte amore reciproco dell’una per l’altra.