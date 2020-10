Rivelatasi tra i concorrenti più amati del Gf Vip 5, Matilde Brandi si è resa protagonista di uno ‘scivolone’ durante un ballo sensuale

Matilde Brandi è senza dubbio uno dei personaggi più amati della Casa del Grande Fratello Vip 5. Tra divertenti gag con la compagna di gioco Stefania Orlando, anche per la ballerina ci sono stati tuttavia degli screzi. Ricordiamo ad esempio il recente litigio con Tommaso Zorzi, anche se per il resto è sempre apparsa molto tranquilla e conciliante con tutti.

Molto ammirata e sostenuta anche sui social, qualche ora fa la showgirl romana si è resa tuttavia protagonista di un piccolo “incidente di ballo”. Il divertente siparietto è avvenuto nello specifico insieme a Massimiliano Morra, con il quale si trovava a provare una nuova coreografia.

Tra Matilde e Massimiliano c’era un bellissimo feeling, quando però a un certo punto l’attore ha provato a fare il casquè alla bella showgirl. In quel preciso istante la Brandi è caduta per terra, scatenando le risate di telespettatori e concorrenti della Casa di Cinecittà. Con la sua estrema eleganza, anche in questo frangente Matilde ha saputo rialzarsi immediatamente. Per fortuna si è dunque trattato di un piccolo “scivolone” che non ha arrecato nulla di grave.

Del resto, da ballerina provetta qual è, ne avrà fatti molti altri durante la sua lunga quanto fortunata carriera.