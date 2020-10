Tutto quello che c'è da sapere su Mr Rain, il giovanissimo rapper che avrebbe conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci.

Mattia Belardi, alias Mr Rain, è un giovanissimo rapper che, secondo indiscrezioni, avrebbe fatto recapitare un romantico messaggio ad Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip e, pertanto, avrebbe con la showgirl una storia d’amore.

Mr Rain chi è: informazioni

Classe 1991 e originario di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, Mr Rain è un giovanissimo rapper e produttore musicale attivo sulla scena italiana fin dal 2015. Nel 2020 è balzato alle cronache rosa per via della sua presunta liaison con Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alla showgirl sarebbe stato recapitato un messaggio attraverso un aereo con la frase “Sei l’epicentro del mio terremoto” tratta dal brano di Mr Rain 9.3.

A seguire lei stessa ha ammesso di avere un fidanzato in sua attesa a casa (fatto che non ha mancato di spezzare il cuore di Pierpaolo Pretelli nella casa del reality show). Non ci sono prove del fatto che la showgirl e Mr Rain abbiano davvero una storia d’amore, ma al momento nessuno dei due ha smentito la notizia. Al momento Mattia Belardi ha all’attivo due dischi (Memories e Butterfly Effect), mentre il suo brano Fiori di Chernobyl ha raggiunto il quarto posto nella Top Singoli (quello precedente, La Somma, si è aggiudicato il disco d’oro).