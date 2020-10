Uomini e Donne, Cecilia e Carlo si sono lasciati: “Mai amati”

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli di Uomini e Donne hanno comunicato ai fan di essersi lasciati a soli cinque mesi dalla scelta

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli si sono lasciati. La loro scelta era avvenuta in quel di Uomini e Donne solo cinque mesi fa. Oggi la decisione è arrivata in maniera univoca, dopo mesi di lontananza determinati dal lockdown da Coronavirus. È stata l’ex corteggiatrice a condividere il primo video su Instagram, dove ha comunicato ufficialmente quanto accaduto.

Da parte della giovane nessun dramma né colpe scaricate l’una sull’altro. Semplicemente, dopo avere passati insieme gli ultimi mesi, si sono resi conto entrambi di non essere abbastanza innamorati.

Cecilia su Carlo: “Non ci amavamo”

“Era giusto capirci un po’ di più prima di poter parlare. Oggi però siamo giunti a una conclusione a cui siamo arrivati insieme, senza rabbia e senza rancore”. Così ha tenuto a precisare Cecilia dal suo canale social, senza nascondere la voce commossa nel raccontare l’epilogo inaspettato della storia con Carlo. Poco dopo, anche il Pietropoli ha confermato sempre via Instagram la separazione da Cecilia. L’ex tronista del dating show mariano si è assunto la maggior parte della responsabilità per quanto non ha funzionato nella sua relazione con la Zagarrigo.