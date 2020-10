Ascolti tv: i dati di venerdì 9 ottobre 2020

Gli ascolti tv andati in onda durante la serata di venerdì 9 ottobre 2020.

Venerdì 9 ottobre 2020 sono andati in onda moltissimi programmi televisivi molto amati e soprattutto durante la prima serata è stata una sfida davvero tosta per quanto riguarda gli ascolti tv.

Gli ascolti tv in prima serata

La prima serata di venerdì 9 ottobre 2020 è stata una grande sfida.

Su Rai1 è andato in onda Tale e Quale Show, con 3.883.000 telespettatori e il 18,86% di share. Su Rai 2 è stato trasmesso NCIS, con 1.414.000 telespettatori e uno share del 5,62% e The Rookie, con 1.076.000 telespettatori e il 4,76% di share. Rai 3 ha offerto Le Ragazze, che ha ottenuto 804.000 e il 3,21% di share nella presentazione e 836.000 telespettatori e il 3,63% di share durante il programma.

Su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello Vip, con 2.754.000 telespettatori e il 16,53% di share, mentre su Italia 1 c’è stato Freedom – Oltre il confine, con 843.000 telespettatori e il 4,41% di share. Su Rete 4 presente la squadra di Quarto Grado, con 1.141.000 telespettatori e il 6,47% di share, mentre La7 ha mandato in onda Propaganda Live, con 886.000 telespettatori e uno share del 4,95%.

X-Factor 2020 – Bootcamp, su Tv8, ha ottenuto 749.000 telespettatori, con uno share del 3,5%, e Fratelli di Crozza, sul Nove, ha registrato 1.300.000 telespettatori, con il 5,4% di share.

Per quanto riguarda l’access prime time, i dati sono: su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.489.000 telespettatori e uno share del 18,36%, su Rai 2 Tg2 Post con 1.074.000 telespettatori e 4,35% di share, su Rai 3 Blob ha raggiunto 1.101.000 telespettatori e il 4,93%, seguito da Tutto su mia madre, con 1.217 telespettatori e il 5,19% di share e Un posto al sole, con 1.667.000 telespettatori e il 6,83% di share.

Su Canale 5 è andata in onda Striscia La Notizia, con 4.307.000 telespettatori e il 17,47% di share, CSI su Italia 1 ha raggiunto 1.187.000 telespettatori e il 4,85% di share. Rete 4 con Stasera Italia ha registrato 1.334.000 telespettatori e 5,62% di share. Otto e Mezzo su La 7 ha ottenuto 1.777.000 telespettatori con uno share di 7.30%, Guess My Age su Tv8 628.000 telespettatori e uno share del 2,6% e Deal With It sul Nove 477.000 telespettatori, ovvero il 2% di share.

Durante il preservare ha vinto L’Eredità su Rai 1, con 3.984.000 telespettatori e il 21,55% di share, seguito da Caduta Libera su Canale 5, con 1.077.000 telespettatori e il 5,06% di share. Nella seconda serata ha vinto TV7, su Rai1, con 798.000 telespettatori e uno share del 9,48%.

Ascolti tv mattina e pomeriggio

Per quanto riguarda i programmi televisivi in onda la mattina, Rai1 ha ottenuto 822.000 telespettatori con uno share del 15,91% con UnoMattina, 856.000 telespettatori e il 17,50% di share con Storie Italiane e 1.423.000 e il 12,90% di share con È sempre mezzogiorno. Rai 2 ha puntato su Radio 2 Social Club, con 155.000 telespettatori e il 2,94% di share, e I Fatti Vostri, con 795.000 telespettatori e il 7,94% nella seconda parte. Rai 3 ha mandato in onda Agorà con 408.000 telespettatori e il 7,33% di share, TG3 Speciale – L’ultimo discorso di Liliana Segre con 341.000 telespettatori e il 6,23% di share, Quante storie con 679.000 telespettatori e il 5,36% di share e Passato e Presente, con 565.000 telespettatori e il 3,75% di share. Su Canale 5, Mattino Cinque ha ottenuto 902.000 telespettatori e il 16,81% di share e Forum ha ottenuto 1.405.000 telespettatori con il 17,52% di share. The Mentalist, su Italia 1, ha registrato 288.000 telespettatori e il 3,94% di share. Rete 4 ha mandato in onda Ricette all’italiana, con 130.000 telespettatori e il 2,08% di share e La Signora in giallo con 603.000 telespettatori e il 4,11% di share. Su La7 è andato in onda Ombibus, con 244.000 telespettatori e il 4,06% di share, Coffee Break con 199.000 telespettatori e il 4,04% di share, L’aria che tira con 250.000 telespettatori e il 4,28% di share.

Durante il pomeriggio Rai 1 ha presentato Oggi è un altro giorno, con 1.335.000 telespettatori e il 10,07% di share, Il paradiso delle signore con 1.971.000 telespettatori e il 18,23% di share e La vita in diretta con 1.649.000 e il 15,37% di share. Su Rai 2 è andato in onda Giro d’Italia, con 1.034.000 telespettatori e il 7,94% di share, Giro in diretta con 918.000 telespettatori e il 6,72% di share, Giro in arrivo con 1.272.000 telespettatori e il 10,84% di share, Processo alla Tappa con 601.000 telespettatori e il 5,89% di share e Resta a casa e vinci con 244.000 telespettatori e 2,40% di share. Su Rai 3 è andato in onda Aspettando Geo, con 666.000 telespettatori e uno share del 6,65% e Geo, con 1.093.000 telespettatori e il 9,98% di share. Su Canale 5 Beautiful ha ottenuto 2.773.000 telespettatori e il 18,11% di share, Una Vita 2.379 e il 16.71%, Uomini e Donne 2.569.000 e il 20,44% , il GF Vip 1.814.000 e il 16,89%, Il Segreto 1.590.000 e il 15.91% e Pomeriggio Cinque 1.411.000 e il 14,61%. Italia 1 ha mandato in onda I Simpson, con 943.000 telespettatori e il 6,43% di share, e Friends con 262.000 e il 2,58% di share. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 911.000 telespettatori e il 6,63% di share e il film Passaggio a Nord-Ovest 326.00 e il 3,04%. La 7 ha trasmesso Tagadà, con 324.000 telespettatori e uno share del 2,26% e Senti chi mangia con 116.000 telespettatori e l’1,17% di share.