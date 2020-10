Il commento di Maurizio Costanzo dopo il coming out di Garko al GF Vip, dove ha svelato quello che lui ha chiamato "segreto di Pulcinella".

Gabriel Garko ha deciso di fare coming out al Grande Fratello Vip, svelando quello che lui stesso ha definito “segreto di Pulcinella”. Ha fatto tutto in diretta televisiva, leggendo una lettera molto toccante scritta per la sua finta ex fidanzata Adua Del Vesco.

I telespettatori si sono molto emozionati, anche se come lui stesso ha ammesso era una notizia che in fondo tutti conoscevano già. Maurizio Costanzo ha voluto commentare questo gesto.

Costanzo commenta il coming out di Garko

Al Grande Fratello Vip, il coming out di Gabriel Garko è stato molto particolare. L’attore non ha mai parlato esplicitamente di omosessualità, ma tutti hanno capito a cosa si riferiva. La sua rivelazione è stata poi confermata in altre trasmissioni televisive.

L’attore ha raccontato tutto, del suo primo fidanzato con cui è stato per 11 anni, e del suo attuale compagno Gaetano, che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Ha parlato anche del suo amore per Eva Grimaldi, che non prevedeva il sesso, e della sua cara amica Adua Del Vesco.

Tutti hanno parlato di questo coming out e ha detto la sua anche Maurizio Costanzo.

Il giornalista, nella sua rubrica Domande e Risposte sul settimanale Nuovo Tv, ha svelato la sua opinione sulla decisione presa da Gabriel Garko di liberarsi di un peso ed essere finalmente se stesso. Il conduttore ha fatto una constatazione molto significativa, spiegando che i coming out dei personaggi famosi non lo meravigliano più. La televisione, secondo il giornalista, è un palcoscenico e questa è una tipologia di argomento che fa alzare gli ascolti.

“Contento lui, contenti tutti” ha dichiarato Maurizio Costanzo, con grande semplicità e la sua solita incredibile saggezza.